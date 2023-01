Auricolari Realme Buds Air 3 in offerta speciale su Amazon

Per quanto riguarda le cuffie True Wireless di Realme, hanno il miglior rapporto prezzo/prestazioni dell'intero portafoglio del marchio e sono un miglioramento rispetto alla precedente generazione di Buds Air 2. Anche se non si possiede un telefono Realme, ci si può divertire con le cuffie Realme Buds Air 3 grazie al software che le accompagna. Acquistali su Amazon a soli 29,99€ invece di 39,99€.

Il design delle cuffie realme Buds Air 3 è identico a quello delle realme Buds Air 2. I colori blu sono i preferiti degli utenti e sia le cuffie che il case di ricarica presentano una finitura testurizzata di alta qualità che rende le impronte digitali molto meno evidenti. Oltre al cavo di ricarica USB-C, la confezione include anche punte di varie dimensioni per garantire un'aderenza perfetta.

Per un paio di cuffie in-ear di prezzo così basso, la costruzione è sorprendentemente robusta. Sono inoltre protette dal sudore e dagli schizzi secondo gli standard IPX5. Si adattano abbastanza bene da poter essere indossate anche in palestra. I modelli Air 3 delle cuffie Realme sono compatibili con la tecnologia Bluetooth 5.2. La rete wifi ha una buona portata e funziona in modo affidabile. Oltre a essere cuffie Bluetooth, è possibile utilizzare i comandi a sfioramento sui padiglioni per eseguire diverse operazioni. Alcune funzioni sono state studiate appositamente per gli utenti di telefoni cellulari per semplificare la procedura di sincronizzazione, ma le app sono eccellenti indipendentemente dalla piattaforma.

Supportano la doppia sincronizzazione simultanea. Pertanto, è possibile guardare film su un tablet e allo stesso tempo essere collegati a un telefono per le chiamate. Inoltre, sono ottime per i videogiochi. Le Realme Buds Air 3 hanno una latenza incredibilmente bassa, 88 ms, per un paio di cuffie Bluetooth economiche.

L'applicazione Link consente di personalizzare le cuffie Realme e di accedere ad altre utili impostazioni. Inoltre, consente di regolare e creare impostazioni per acquisire lo stile sonoro più adatto alle proprie esigenze. Ogni persona che indossa un paio di RealMe Buds Air 3 può avere un'esperienza di ascolto unica ed eccellente. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

