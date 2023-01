Auricolari Razer Hammerhead True Wireless a quasi la metà del prezzo su Amazon

Gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless di seconda generazione offrono prestazioni audio migliori grazie alla capacità che hanno di "sigillare" il condotto uditivo ed equalizzare in maniera eccellente il suono. I pannelli LED luminosi e colorati sugli auricolari esterni riprendono gli elementi d'estetica dell'azienda, ma puoi utilizzare un'app per controllarne i colori e i motivi. Acquistale ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 139,99€.

Gli auricolari sono disponibili in nero lucido. Mentre le estremità sono dotate di pannelli LED retroilluminati con il logo Razer. I colori dei LED cambiano lentamente dal viola al rosso al giallo al verde, e possono essere regolati nell'app o spenti. Come molti auricolari lucidi, sono scivolosi, il che li rende un po' difficili da rimuovere dalla custodia di ricarica. Non sono di dimensioni ingombranti, ma la vestibilità è sicura e confortevole per lunghi periodi di ascolto. Nella scatola sono presenti tre paia di auricolari in silicone nelle taglie: piccolo, medio e grande.

I controlli on-ear sono sensibili al tocco. Un singolo tocco su entrambe le orecchie controlla la riproduzione e gestisce la gestione delle chiamate. Tocca e tieni premuto per due secondi per alternare le modalità ANC e Ambient. Un doppio tocco salta in avanti di una traccia (o passa da una chiamata all'altra), un triplo tocco salta indietro e un doppio tocco mentre si tiene premuto l'ultimo tocco per due secondi diminuisce il volume sull'auricolare sinistro o lo aumenta a destra. Ovviamente questi controlli potrebbero essere un po' semplificati, ma Razer consente la personalizzazione dei tocchi nell'app e, in generale, i controlli sono abbastanza facili da usare.

Ci sono due app che possono essere utilizzate con gli auricolari: l'app Razer Audio e l'app Razer Chroma RGB, entrambe disponibili per Android e iOS. L'app Razer Audio ha preimpostazioni e dieci bande personalizzabili per l'equalizzazione, oltre alla possibilità di alternare tra le modalità ANC on, off o Ambient. Puoi anche usarlo per rimappare i controlli sull'orecchio. Nel menu delle impostazioni, puoi effettuare ulteriori regolazioni, con funzionalità come lo spegnimento automatico e una modalità a bassa latenza (60 ms) per una migliore sonorità di gioco. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.