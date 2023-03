Auricolari OPPO EncoX2 in sconto del 28% su Amazon

Gli auricolari wireless Oppo Enco X2 sono l'ultima proposta dell'azienda cinese per il mercato degli auricolari Bluetooth, offrendo molte funzioni di alto livello a un prezzo molto competitivo. Il modello è dotato di cancellazione attiva del rumore, compatibilità LDAC per il Bluetooth ad alta risoluzione e messa a punto del suono da parte di uno specialista del settore. Acquistalo su Amazon a soli 129,99€ invece di 179,99€.

La seconda generazione di Enco X non si differenzia molto dalla prima in termini di design, infatti entrambi i modelli imitano l'aspetto degli AirPods Pro di Apple, ma con una forma ispirata alla Apple che non tutti apprezzeranno. Il modello bianco è molto simile all'offerta di Apple, mentre la versione nera sembra più originale. La vestibilità è garantita da una varietà di punte in silicone e dal rivestimento antibatterico che dovrebbe ridurre l'accumulo di cerume.

La resistenza agli schizzi e alla pioggia degli auricolari è di classe IP54, quindi potete portarli in palestra senza preoccuparvi che si danneggino. Anche se il rivestimento lucido attira le impronte digitali, gli auricolari sono sorprendentemente leggeri per la loro qualità e sono dotati di un coperchio di custodia che si chiude in modo sicuro per evitare che cadano. Gli auricolari Bluetooth Enco X2 sono dotati di codec audio ad alta risoluzione LHDC e LDAC, che sono standard sui dispositivi Android. È inoltre preinstallato il codec AAC, di qualità inferiore, a meno che non si utilizzi il software HeyMelody dell'azienda per cambiarlo.

Grazie alla Golden Sound, una funzione di test dell'udito che regola alcune frequenze per ciascun ascoltatore, si possono regolare le frequenze del suono in base alle preferenze personali. La connessione è facile e veloce grazie a Google Quick Pair e al pulsante di accoppiamento integrato. Se abbinati a un telefono Oppo, è possibile accedere a tutte le funzioni, come l'impostazione del livello di cancellazione del rumore, la commutazione dei profili EQ, la personalizzazione dei controlli touch e l'abilitazione della connessione a doppio dispositivo. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

