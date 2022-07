Auricolari OPPO Enco Air W32: approfitta ora dello sconto del 62% su Amazon

OPPO ha lanciato le Enco Air W32, degli auricolari true wireless stereo (TWS) dotati di doppi microfoni, cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale e un driver progettato e ottimizzato per una voce chiara. Acquistali ora su Amazon a soli 37,99€ invece di 99,90€.

La custodia di ricarica è realizzata in materiale semitrasparente, e ciò consente all'utente di vedere a colpo d'occhio se gli auricolari sono all'interno. La maggior parte degli auricolari TWS che abbiamo visto finora hanno custodie opache, quindi devi tenere traccia manualmente di dove metti gli auricolari. Questa è una piccola modifica che migliora l'usabilità.

Gli auricolari stessi sono realizzati con lo stesso materiale plastico lucidato in policarbonato. Inoltre sono anche classificate IPX4 per la resistenza all'acqua, quindi sono ideali per la palestra e non si danneggano se venite sorpresi da un acquazzone.

La custodia si ricarica tramite USB-C, ed è incluso un cavo corto incluso nella confezione. Oppo afferma che avrai fino a quattro ore di riproduzione al 50% del volume. Tuttavia, la custodia fornisce cinque ricariche aggiuntive, offrendoti una durata totale della batteria di 24 ore. Quando la custodia è scarica, ci vuole circa un'ora e mezza per ricaricarsi completamente, ma Oppo afferma che solo dieci minuti collegati alla rete daranno alla custodia abbastanza energia per fornire fino a otto ore di riproduzione.

Come nel caso dell'Enco X, l'Air utilizza l'ultima versione Bluetooth 5.2. Sul fronte dei codec, c'è il supporto per SBC e AAC, così come il codec LHDC (meno comune, ma comunque utilizzato). Quest'ultimo è accessibile solo se stai utilizzando un telefono Oppo o alcuni telefoni Huawei e Xiaomi, ma facilita lo streaming audio ad alta risoluzione sui dispositivi che lo supportano. In più, supportano l'integrazione con i principali assistenti vocali.

C'è anche una modalità di gioco a bassa latenza e doppia trasmissione, che riduce il ritardo tra immagini e audio durante la riproduzione di giochi mobili o la visione di contenuti video, sebbene non sia disponibile su iOS.

Acquistale su Amazon grazie allo sconto del 62%, e se sei cliente Prime risparmi sulle spese di spedizione!

