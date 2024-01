Auricolari EarPods con connettore Lightning a soli 15€ su Amazon (-21%)

Gli auricolari EarPods con connettore Lightning sono tornati in offerta a 15 euro su Amazon, grazie al 21% di sconto applicato in queste ultime ore. Grazie alla promo in corso su amazon.it, puoi risparmiare 4 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, pari a 19 euro.

Compatibilità con la quasi totalità degli iPhone, comfort assicurato ed esperienza sonora di alta qualità sono i principali punti di forza di questi auricolari firmati Apple, che continuano a essere tra gli articoli più venduti su Amazon (soltanto nell'ultimo mese ne sono stati acquistati oltre 5.000).

Auricolari EarPods con connettore Lightning in sconto del 21% su Amazon

Gli EarPods sono stati progettati ispirandosi alla forma dell'orecchio umano, a differenza dei classici auricolari tondi. Ecco perché risultano più comodi per la stragrande maggioranza delle persone che li indossano, rispetto invece a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear.

Oltre alla comodità, un altro loro punto di forza è l'esperienza sonora. Merito di una costruzione finalizzata alla minima dispersione del suono e all'ottimizzazione dell'audio in uscita, per restituire come risultato finale un suono di alta qualità.

Sono compatibili con quasi tutti i modelli di iPhone: da iPhone 5 agli ultimi iPhone 14 (indifferentemente dalla versione normale o Pro). Sono inoltre compatibili anche con iPad Pro 12,9" (prima e seconda generazione), iPad Pro 10,5", iPad Pro 9,7", iPad (quinta, sesta, settima, ottava e nona generazione), iPad Air (terza, seconda e prima generazione), iPad mini 4, iPad mini 3 e iPad mini (prima generazione).

Prendi al volo l'offerta di Amazon e ottieni gli EarPods di Apple a soli 15 euro, risparmiando 4 euro sul prezzo di vendita consigliato. E se sei un utente Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

