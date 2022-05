Auricolari BOSE Sport Earbuds ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Gli auricolari Bose Sport Earbuds sono disponibili in tre diversi colori tra cui scegliere: sicuri e confortevoli, hanno una struttura robusta e leggera. Hanno la stessa classificazione delle AirPods Pro, il che significa che sono resistenti all'acqua, e puoi trovarli ora in offerta su Amazon ad un prezzo record: solo 125,99€ invece di 199,95€.

Questi auricolari sono la scelta migliore per gli appassionati di fitness a cui piace il suono Bose, ed offrono varie funzioni utili e interessanti che li rendono eccellenti auricolari sportivi.

La compatabilità è a 360 gradi, dato che funzionano sia con il Bluetooth 5.0 con con il Bluetooth 5.1. Inoltre sono resistenti all'acqua grazie alla certificazione IPX4, il che significa che non possono essere danneggiati quando ricevono schizzi. Eccellenti per l'uso in situazioni in cui piove o si suda.

Richiedono dalle 2 alle 3 ore per caricarsi completamente, ma se le carichi per 15 minuti possono fornire fino a 2 ore di riproduzione. Supportati anche il codec AAC e quello SBC, quindi è eccellente soprattutto per gli utenti iOS. Il firmware invece, come funzione aggiuntiva, può risolvere i problemi di correzione automatica se presenti.

I Bose Sport Earbuds offrono frequenze medio-alte ed enfatizzano i bassi. Tuttavia, non aumentano il volume dell'audio in maniera esagerata. Anche l'isolamento si rivela ottimo, e la frequenza complessiva è piacevole per la maggior parte degli utenti. La qualità del suono è perfettamente adatta anche per le telefonate perchè questi auricolari sportivi hanno una microfono integrato che si adatta perfettamente a qualsiasi situazione. Puoi acquistarli ora su Amazon approfittando dello sconto di oltre il 37%, e se hai un account Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

