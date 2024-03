Auricolari Bose (con custodia in tessuto INCLUSA) in SVENDITA TOTALE

Da oggi in poi potrai immergerti nella tua musica preferita con i migliori auricolari presenti sul mercato! Si tratta dei Bose QuietComfort Earbuds II, ora disponibili su Amazon a soli 195 euro grazie ad uno sconto maxi del 32%.

La spedizione è gratuita e l'offerta comprende anche la custodia in tessuto Bose. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L'offerta è limitatissima quindi fai in fretta!

Bose QuietComfort Earbuds II: audio e comfort massimi

I Bose QuietComfort Earbuds II personalizzano in modo intelligente la cancellazione del rumore e le prestazioni audio per le tue orecchie grazie alla rivoluzionaria calibrazione del suono CustomTune. Così puoi goderti un suono profondo e coinvolgente e la migliore cancellazione del rumore al mondo.

Nello specifico, la modalità silenziosa offre la massima riduzione del rumore in modo da poterti immergere completamente nel tuo mondo musicale. La modalità Aware, d'altra parte, consente sia di ascoltare la musica che di ascoltare i suoni intorno a te.

Il kit Fit include 3 diversi auricolari in silicone e 3 fasce di stabilità che puoi combinare nel modo che preferisci. A differenza della plastica scivolosa, questi inserti in silicone gommato offrono una struttura morbida che fornisce supporto e stabilità.

Una volta caricati, gli auricolari offrono fino a 6 ore di riproduzione musicale. La custodia da trasporto inclusa fornisce altre 3 ricariche complete per 6 ore ciascuna, con un tempo di riproduzione totale fino a 24 ore. In più, l'avanzata tecnologia Bluetooth 5.3 assicura che gli auricolari mantengano una connessione forte e duratura con il dispositivo associato entro un raggio di circa 9 m.

