Auricolari Bluetooth per lo sport a prezzo da FAVOLA (-57%)

Se sei un appassionato di sport e ti piace ascoltare la musica mentre svolgi le tue attività fisiche, allora questa è l'offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Aotonok a soli 24,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso del 57% più un ulteriore sconto previsto dal coupon, farai un vero colpaccio. Questi auricolari sono perfetti per gli sportivi perché hanno un design particolare che avvolge l'orecchio e li mantiene stabili. Offrono un ottimo suono, sono impermeabili e hanno una batteria che dura a lungo.

Auricolari Bluetooth Aotonok: perfetti per gli sportivi

Questi auricolari sono dotati di ganci stabilizzatori che scorrono sopra le orecchie garantendo la massima stabilità anche in movimento. Per cui puoi correre, saltare o fare yoga senza paura che possano cadere. Poi sono molto comodi e in confezione troverai 3 taglie di tappi in modo che puoi usare quella che è più adatta a te per il massimo della comodità. Sono resistenti all'acqua con certificazione IP7.

Sono dotate della connettività Bluetooth 5.3 che offre una connessione stabile e a bassa latenza con il tuo dispositivo associato. Hanno driver da 6 mm per garantire un'audio forte e chiaro senza distorsioni e un microfono integrato per le chiamate. Puoi tenerle per ben 8 ore con una sola ricarica e grazie alla custodia per 40 ore totali. Proprio all'interno della custodia di ricarica si trova un comodo display che indica l'autonomia residua totale e quella di ogni auricolare.

Fai presto perché è difficile che un offerta così allettante possa durare accora molto. Per cui vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Aotonok a soli 24,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.