A qualcuno sfugge, ma il mercato offre anche auricolari Bluetooth... da gaming! Un esempio è rappresentato dai Tronsmart Battle con latenza ultra bassa e driver da 13 mm. La cifra da investire è di solito di 50€, ma oggi - grazie al coupon valido per uno sconto immediato del 60% - te li aggiudichi a soli 19,99€. E la spedizione è completamente gratuita se ti abboni a Prime.

Tronsmart Battle, gli auricolari Bluetooth da gaming a bassa latenza

Partiamo dalla parte visiva, che non può che attirare subito lo sguardo. I Tronsmart Battle arrivano in un case rotondo, dalle forme morbide, che sembra quasi una navicella spaziale con tanto di LED. Il gioco tra plastica trasparente e nera è molto gradevole, così come è centrato il look degli auricolari Bluetooth. Sono di tipo semi-in-ear, per una vestibilità ottimale. Ricordano vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione di Apple.

Ma perché sono appartengono alla categoria degli accessori "da gaming"? Principalmente per la bassissima latenza, che consente di giocare in streaming stabile, senza alcun ritardo. Dunque sono l'ideale per giocare a titoli come PUBG, Call of Duty e Fortnite. Perché sì, puoi giocarci anche su smartphone e tablet.

Gaming a parte, i Battle svolgono un ottimo lavoro anche quando si parla di musica. Come detto, il driver è da 13 mm e c'è un buon bilanciamento dei bassi, dei medi e degli alti per un audio - nel complesso - di qualità. L'autonomia poi è addirittura di 20 ore se si considera l'energia messa a disposizione all'occorrenza dal case di ricarica.

Gli auricolari Bluetooth Tronsmart, infine, sfruttano il Bluetooth 5.0 e sono compatibili con praticamente con tutti i sistemi operativi in circolazione (Android, iOS, macOS e Windows). Ricorda che per completare l'acquisto a soli 19,99€ anziché 50€ devi applicare manualmente il coupon valido per uno sconto immediato del 60%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.