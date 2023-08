Auricolari Bluetooth 5.3 con cancellazione del rumore, impermeabili e display a meno di 16 euro su Amazon

Le cuffie bluetooth rappresentano un must-have per coloro che si trovano spesso ad affrontare lunghi viaggi per strada o per alvoro. E grazie a queste cuffie con connessione Bluetooth 5.3 potrai godere di un'esperienza di ascolto incredibile. Ora disponibili su Amazon a soli 16,24€.

Presente anche la cancellazione del rumore che assicura che tu possa immergerti nella tua musica preferita o nelle chiamate senza distrazioni esterne. I microfoni HD integrati garantiscono una chiara comunicazione durante le chiamate, anche in ambienti rumorosi.

Le cuffie sono dotate di certificazione IP7, rendendole resistenti all'acqua e ideali per l'uso durante l'attività fisica o all'aperto, anche sotto la pioggia. La loro durata è stata progettata per resistere alle sfide quotidiane, offrendo un'esperienza audio senza preoccupazioni.

Inoltre offrono fino a 40 ore di riproduzione continua, assicurandoti che possa accompagnarti durante le tue giornate più lunghe senza dover preoccuparti della ricarica. Inoltre, il display a LED intuitivo ti permette di monitorare facilmente lo stato della batteria.

Il design bianco delle cuffie le rende eleganti e adatte a qualsiasi stile. La loro forma ergonomica garantisce un comfort duraturo, mentre la connessione senza fili ti dà la libertà di muoverti liberamente senza fastidiosi cavi.

Scegli il comfort e l'eleganza di un design senza fili e immergiti nella tua musica preferita. Approfitta ora dello sconto su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

