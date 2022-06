Auricolari Bluetooth 5.0 in promo con uno sconto del 60% su Amazon

HOMSCAM ha recentemente messo in offerta su Amazon le cuffie bluetooth in-ear "T3" con chipset Realtek . Questi auricolari sono perfetti per chi necessita di un suono pulito con bassi potenti. Attualmente puoi trovarli in promo a soli 19,98€ invece di 49,99€, stiamo parlando di un risparmio di 30 euro.

A livello qualitativo gli auricolari sono stati migliorati, è presente infatti un microfono di alta qualità e una funzione che isola il rumore e garantisce chiamate chiare e fluide. Non mancano i controlli touch, sempre molto apprezzati per chi le utilizza in ambito sportivo o per le persone che vanno di fretta e non possono tenere il proprio smartphone in mano durante le chiamate. E tutto questo grazie al sensore touch ad alta precisione.

Lo standard Bluetooth utilizzato è il 5.0, questo garantisce una trasmissione rapida ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi (anche Apple), sopratutto in futuro. In quanto alla capacità della batteria invece, HOMSCAM garantisce 6 ore di funzionamento durante l'ascolto, mentre la custodia permette di ricaricare 5 volte gli auricolari, per un totale di 30 ore di riproduzione.

Per configurare in modo rapido ed accoppiare le cuffie bluetooth, basta togliere gli auricolari dalla base. Cosi facendo entreranno in pairing mode, cercando immediatamente il dispositivo più vicino a cui connettersi. Inoltre, grazie al recente aggiornamento puoi utilizzare ed attivare l'assistente vocale, come Siri o Google per regolare il volume e compiere altre azioni preimpostate.

Puoi acquistarli ora su Amazon risparmiando 30 euro grazie allo sconto del 60% già applicato, e se sei cliente Prime puoi approfittare della spedizione in 1 giorno!

