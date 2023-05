Auricolari Beats Studio Buds con cancellazione del rumore in sconto del 25% su Amazon

La musica ha il potere di trasformare ogni istante della tua giornata, ma per ascoltarla al meglio hai bisogno degli auricolari giusti. Ecco perché dovresti prendere in considerazione i Beats Studio Buds totalmente wireless, ora disponibili su Amazon a soli 142,00€ invece di 189,95€.

I Beats Studio Buds sono la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un'esperienza di ascolto superiore. Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore attiva (ANC), potrai immergerti totalmente nella tua musica, senza distrazioni. Allo stesso tempo, la modalità Trasparenza ti permette di rimanere consapevole del mondo attorno a te, rendendo questi auricolari ideali sia per il relax che per l'attività fisica.

La qualità del suono è eccellente, con un audio bilanciato che valorizza ogni dettaglio musicale. Inoltre, supportano l'audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music, per un suono ancora più avvolgente e realistico.

Non da meno, questi auricolari sono comodi e facili da utilizzare. La scocca ergonomica si adatta perfettamente al tuo orecchio, garantendo un comfort duraturo, mentre il controllo touch ti consente di gestire facilmente la riproduzione musicale e le chiamate.

Con l'autonomia fino a 8 ore e ulteriori due ricariche complete fornite dal case, i Beats Studio Buds ti seguiranno per tutta la giornata. E con la resistenza all'acqua e al sudore, sono pronti a sostenerti in ogni tua avventura. Non perdere l'occasione e approfitta dello sconto del 25% su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

