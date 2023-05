Auricolare SteelSeries Tusq progettato per il gaming in sconto del 40% su Amazon

Le SteelSeries TUSQ sono cuffie da gioco cablate con un microfono ad asta staccabile. La qualità di registrazione del microfono boom è eccellente, quindi la tua voce risulterà chiara, naturale e precisa. Sono abbastanza comode hanno anche se possiedono un microfono in linea, il che è utile se desideri un aspetto meno incentrato sul gaming se sei in movimento. Acquista ora questi auricolari su Amazon a soli 29,99€ invece di 49,99€.

Nonostante questo, hanno un profilo sonoro molto eccitante che può aiutare a enfatizzare gli effetti sonori nei giochi. Sfortunatamente, i padiglioni non hanno un equalizzatore per aiutare a regolare il loro suono in base ai tuoi gusti. All'interno della confezione inoltre, troviamo:

3 dimensioni dei migliori auricolari in silicone di SteelSeries

Include custodia per il trasporto in tessuto morbido per un comodo utilizzo in viaggio

Sospensione leggera intorno all'orecchio che garantisce ore di comfort

I driver audio compositi dinamici forniscono un audio di gioco superiore e possiedono funzionalità multipiattaforma che rendono perfetta la compatibilità tramite ingresso da 3,5 mm. È un prodotto piuttosto semplice. Il microfono ruota piuttosto liberamente quando è collegato, il che può essere un problema se desideri regolare il modo in cui è piegato poiché avrai bisogno di una mano per tenere l'auricolare e collegarlo mentre regoli il microfono con l'altra mano.

Ma nonostante questo, gli auricolari si posizionano abbastanza saldamente nell'orecchio e i ganci funzionano perfettamente come sicurezza aggiuntiva. Se sei in viaggio e non vuoi usare il microfono, è presente anche uno integrato che ha un interruttore di disattivazione.

Ma la cosa fantastica di questo auricolare è che funziona perfettamente su altre piattaforme e non solo quando giochi su un telefono. Lo puoi usare con il Nintendo Switch, al desktop ed è disponibile su molte altre piattaforme. Acquistale ora su Amazon grazie allo sconto del 40%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.