Auricolare mono singolo in-ear perfetto per l'uso quotidiano in offerta su Amazon

Le Earset Duo sono l'accessorio perfetto per parlare a telefono durante una passeggiata per strada o per ascoltare la tua musica preferita. Possiedono anche un tasto di risposta multifunzione integrato e un microfono che garantiscono un comfort ottimale e un'esperienza audio di grande impatto, soprattutto per chi è abituato a cuffie di fascia economica. Acquistale ora su Amazon a soli 7,99 euro.

Ecco le caratteristiche principali di questi auricolari:

Comfort totale grazie al cavo resistente, che è anche schermato e antidisturbo;

Microfono e tasto di risposta integrati;

Connessione universale tramite connettore jack da 3.5;

Ricordiamo inoltre che queste cuffie supportano la modalità audio mono e stereo e raggiungono una potenza di uscita massima di 800 mW, mentre l'impedenza degli altoparlanti è di 32 Ohm. Ricordiamo inoltre che la lunghezza del cavo è di circa 1 m.

Ecco infine altre caratteristiche tecniche che potrebbe tornare utili:

Sensibilità del microfono: -60dB

La risposta in frequenza dell'altoparlante si aggira dai 20 fino ai 20000Hz, mentre l'impedenza del microfono arriva ad un massimo di 1500 Ohm. La risposta in frequenza del microfono invece si aggira tra i 100 e i 16000Hz. Ricordiamo inoltre che sono stati montati due bottoni sul cavo che corrispondono al pulsante di risposta e fine chiamata.

Acquistale ora su Amazon grazie allo sconto del 47%, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

