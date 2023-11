Le prestazioni dei PC iniziano a decadere in genere dopo il primo anno di utilizzo. In questa prima fase gli utenti non riscontrano grandi differenze rispetto ai primi mesi, ma con il passare degli anni le cose vanno a peggiorare, fino a un drastico calo delle performance. Il segnale più eloquente è la velocità con cui i computer vecchi impiegano ad avviarsi, soprattutto se confrontata con quella dei primi tempi. Un'altra prova è la navigazione in Internet sempre più difficoltosa, tra lentezza nell'aprire le nuove pagine e fastidiosi blocchi improvvisi, a tutto svantaggio dell'esperienza d'uso quotidiana.

Di fronte a una situazione del genere, il pensiero numero uno della maggior parte delle persone è di sostituire il proprio dispositivo ormai datato con uno nuovo, investendo un budget più o meno importante, a seconda di quelle che sono le proprie risorse finanziarie. Prima però di arrivare a questo, esiste un'altra soluzione altrettanto efficace quanto conveniente: l'utilizzo di CCleaner, app di riferimento del settore per riportare in vita i computer dati per spacciati.

In questo articolo ti spiegheremo come velocizzare il tuo vecchio PC con CCleaner Free, un programma gratuito che può aiutarti anche a liberare spazio utile in memoria e aumentare la durata della batteria.

Velocizzare un vecchio PC con CCleaner Free

Per prima cosa collegati alla home page di CCleaner, quindi premi sul pulsante Download gratuito per eseguire il download dell'applicazione. Al termine, lancia il file eseguibile e porta a termine l'installazione guidata. Fatto anche questo, fai clic su Avvia CCleaner per avviare per la prima volta l'app. Ora premi sui bottoni Continua e Avvia CCleaner per effettuare l'accesso alla schermata iniziale. Infine, restando sulla scheda Controllo integrità, pigia sul pulsante Effettua la scansione del PC per dare il via all'analisi del notebook.

Il processo di ottimizzazione da parte di CCleaner Free dura pochi secondi. Al termine, il tuo vecchio PC recupererà la velocità di un tempo, avrà uno spazio di archiviazione maggiore e una migliore autonomia.

I vantaggi di CCleaner

CCleaner è divenuta l'app di riferimento del settore per le tante funzionalità incluse nella versione gratuita e per la sua semplicità d'utilizzo.

Il vantaggio numero uno dell'applicazione CCleaner Free è quello di poter avviare una scansione completa del PC con un solo clic. Allo stesso modo, è possibile risolvere le eventuali criticità emerse semplicemente pigiando su un unico pulsante (Controllo integrità).

Inoltre, CCleaner si differenzia dagli altri programmi simili per integrare in una singola app una miriade di funzioni chiave, tra cui:

eliminazione cache, cookie, cronologia Internet e file temporanei (Pulizia personalizzata);

analisi degli aggiornamenti disponibili per i driver più importanti del PC (Driver Updater);

analisi del PC per migliorare le prestazioni e ottenere una durata maggiore della batteria (Ottimizzazione prestazioni);

pulizia del Registro di sistema (Registro);

aggiornamento software, disinstallazione app, analisi del disco, pulizia drive, monitoraggio dei punti di ripristino del sistema (Strumenti).

Per espandere ancora le funzionalità di CCleaner, occorre eseguire l'upgrade alle versioni a pagamento tramite la sezione Aggiorna.

Scarica CCleaner Free

Il download di CCleaner Free è disponibile su questa pagina. Puoi iniziare fin da oggi a incrementare le performance del tuo vecchio PC, grazie alla migliore app di ottimizzazione per computer Windows disponibile sul mercato. Aumenterai la velocità del tuo notebook fino al 34%, otterrai un sensibile aumento dell'autonomia (+30%) e potrai beneficiare, infine, di uno spazio di archiviazione gratuito fino a 34 GB all'anno.

