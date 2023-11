Aumenta la sicurezza in casa con la videocamera di sicurezza Blink Mini IN MAXI SCONTO (-40%)

Una videocamera di sicurezza è un dispositivo progettato per registrare e monitorare attività in determinate aree al fine di garantire sicurezza e sorveglianza. Oggi la videocamera di sicurezza Blink Mini è in sconto del 40% con le offerte Black Friday, prezzo finale 41,98€.

Maxi offerta sulla videocamera di sicurezza Blink Mini

La videocamera di sicurezza intelligente per interni Blink Mini offre una tranquillità totale, consentendoti di monitorare la tua casa giorno e notte. Con una risoluzione video HD a 1080p, cattura dettagli nitidi per garantire una sorveglianza affidabile. Dotata di rilevazione di movimento e audio bidirezionale, ti avvisa istantaneamente tramite avvisi sullo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento, offrendoti un controllo totale sulla sicurezza della tua casa.

La personalizzazione è chiave, e puoi regolare le zone di rilevamento per concentrarti su aree specifiche. Salva e condividi video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) o sfrutta la prova gratuita di 30 giorni del piano d'abbonamento Blink per archiviare i tuoi video in Cloud.

La funzione Live View e l'audio bidirezionale consentono di guardare, ascoltare e parlare con persone e animali domestici da remoto tramite lo smartphone. L'installazione è rapida e semplice: collega la videocamera all'alimentazione, connettila al Wi-Fi e segui le istruzioni dell'app gratuita Blink Home Monitor.

La compatibilità con Alexa aggiunge un livello di praticità, consentendoti di associare la Blink Mini a dispositivi compatibili con Alexa. Puoi attivare la Live View, gestire l'accensione e lo spegnimento della videocamera e altro ancora, tutto attraverso comandi vocali.

Oggi su Amazon la videocamera di sicurezza Blink Mini è in sconto del 40% per un prezzo finale di 41,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.