Aumenta la sicurezza in casa con la Telecamera per esterno al 20% DI SCONTO

La telecamera per esterno C310 di TP-Link emerge come una soluzione affidabile e avanzata per la sorveglianza e la sicurezza esterna, combinando tecnologia wireless e cablata per una connettività versatile. Con una straordinaria risoluzione di 3 MP, questa telecamera offre immagini cristalline e dettagliate, catturando ogni momento con precisione.

La caratteristica distintiva della visione notturna avanzata assicura una portata fino a 30 m anche nell'oscurità totale, garantendo la sicurezza in ogni situazione. Il rilevamento del movimento è potenziato, inviando notifiche tempestive all'utente quando la fotocamera identifica attività sospette. Per respingere visitatori indesiderati, la telecamera dispone di un allarme sonoro e luminoso, attivando effetti visivi e acustici.

La funzionalità audio bidirezionale, tramite microfono e altoparlante integrati, consente una comunicazione efficace. La memoria locale sicura consente l'archiviazione di video da 3 MP fino a 128 GB su una scheda microSD, assicurando un comodo accesso alle riprese video per eventuali revisioni.

Inoltre, il Tapo C310 offre un controllo pratico tramite controllo vocale, compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa. Questa caratteristica, purtroppo, potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue e paesi. Con una gamma di funzionalità avanzate, questa telecamera di sorveglianza si posiziona come un dispositivo affidabile per proteggere il tuo ambiente, fornendo una sicurezza completa e accessibile.

Amazon, oggi, applica e attiva uno sconto del 20% sulla telecamera per esterno di TP-Link che viene messa in vendita a 39,99€. Approfittane adesso!