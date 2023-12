Aumenta la SICUREZZA della tua casa con la Telecamera per esterni al 20% DI SCONTO

TP-Link è un'azienda che opera in diversi settori dell'elettronica e in particolar modo per ciò che concerne i dispositivi per la casa. Su Amazon, oggi, la telecamera per esterni proprio di TP-Link è in sconto del 20% per un prezzo totale di 39,99€.

Telecamera per esterni TP-Link a 39,99€: 20% di sconto attivo

La videocamera di sorveglianza del marchio TP-Link offre una straordinaria qualità visiva grazie alla sua capacità di catturare ogni immagine con una definizione cristallina da 3 MP. Dotata di visione notturna avanzata, questa videocamera assicura una portata fino a 30 metri anche nell'oscurità totale, garantendo la massima sicurezza 24/7.

Il rilevamento del movimento è uno dei punti di forza di questo dispositivo, avvisando immediatamente l'utente quando la fotocamera rileva qualsiasi movimento nella sua area di copertura. Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza, l'allarme può essere attivato con effetti sonori e luminosi, spaventando potenziali visitatori indesiderati.

La videocamera offre anche un audio bidirezionale, consentendo la comunicazione tramite il microfono e l'altoparlante integrati. Per garantire una gestione efficace delle registrazioni, l'archiviazione locale sicura può ospitare fino a 128 GB di video da 3 MP su una scheda microSD. Ciò consente un comodo accesso alle riprese video, fornendo una soluzione affidabile per monitorare l'ambiente circostante.

Con il controllo vocale, questa videocamera diventa ancora più intuitiva e pratica. Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile gestire la videocamera senza l'uso delle mani, semplificando ulteriormente l'esperienza di sicurezza domestica.

Oggi, su Amazon, la telecamera per esterno di sicurezza targata TP-Link è in sconto del 20% per un prezzo finale di 39,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.