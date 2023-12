Aumenta la sicurezza con la Telecamera per esterno TP-Link al 21% di sconto

Disporre di una telecamera di sicurezza per esterno può essere estremamente utile per chi abita ai primissimi piani di un condominio o in una villetta, tutto ciò per avere un maggiore controllo su ciò che accade al di fuori della propria abitazione. Su Amazon, oggi, la telecamera per esterno di TP-Link è in sconto del 21% per un costo finale di 54,99€.

La telecamera per esterno targata TP-Link è in forte sconto su Amazon

Questa videocamera ad altissima definizione offre prestazioni sorprendenti con una risoluzione QHD di 2560 x 1440, catturando ogni immagine con una definizione cristallina equivalente a 4 megapixel e un frame rate di 15fps. Questo assicura una riproduzione dettagliata e nitida delle immagini, contribuendo a una sorveglianza efficace.

La flessibilità è un punto di forza di questa videocamera, che consente la connessione alla rete sia tramite Ethernet che WiFi, offrendo opzioni di installazione versatili per adattarsi alle esigenze dell'utente.

Grazie alla tecnologia di visione notturna a Full-Color e a Starlight, la videocamera garantisce una visione stabile con maggiori dettagli anche in condizioni di luce stellare, offrendo video colorati anche durante la notte. Il rilevamento del movimento attiva notifiche che avvisano l'utente quando la telecamera identifica attività sospette.

Per una sicurezza avanzata dispone anche di un allarme sonoro e luminoso. La comunicazione bidirezionale è facilitata dalla presenza di audio a 2 vie. Inoltre, la videocamera offre controllo vocale, liberando le mani dell'utente. Compatibile con l'Assistente Google e Amazon Alexa, questo dispositivo risponde ai comandi vocali per una gestione ancora più intuitiva e senza sforzi.

Amazon oggi propone uno sconto del 21% sulla telecamera per esterno targata TP-Link per un costo d'acquisto finale di 54,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.