Aumenta la sicurezza con la telecamera per esterni TP-Link A PREZZO PROMO su Amazon

Grazie alla telecamera per esterni di TP-Link è possibile aumentare il livello di sicurezza all'interno della propria abitazione e, in particolar modo, nella zona esterna, evitando così visite sgradite. Su Amazon, la telecamera per esterni in questione è in sconto del 13% per un prezzo finale di 84,99€.

Sicurezza ai massimi livelli con la telecamera per esterni TP-Link in offerta

La tecnologia di Visione notturna ColorPro raggiunge nuove vette di professionalità, svelando immagini dai colori vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione senza ricorrere ai fastidiosi faretti. La sua qualità si fa sentire, regalando chiarezza alla luce del giorno anche nelle notti più buie. L'obiettivo con super apertura F1.0 e il sensore ampio da 1/1,79'' sono elementi cruciali per catturare dettagli in condizioni di luce estremamente bassa, con l'obiettivo che cattura una quantità di luce 4 volte superiore a F2.0 e il sensore con una superficie di destinazione più ampia e maggiore sensibilità rispetto ai sensori tradizionali da 1/2,7''. La 2K QHD Live View della Tapo C325WB, con risoluzione di 2688×1520, offre immagini estremamente nitide con il doppio dei pixel rispetto al formato 1080p. L'intelligenza artificiale intelligente si occupa del rilevamento di persone, animali e veicoli, fornendo avvisi personalizzati agli utenti. Il rilevamento del movimento è ulteriormente personalizzabile, consentendo agli utenti di definire zone specifiche o limiti di attività. L'archiviazione locale è garantita in modo sicuro su scheda microSD (fino a 512 GB), mentre i servizi di archiviazione cloud Tapo Care offrono un'alternativa affidabile. Con una robustezza impermeabile e antipolvere con certificazione IP66, questa telecamera è pronta ad affrontare scenari all'aperto con prestazioni eccellenti e a resistere alle intemperie del meteo. TP-Link Tapo C325WB Telecamera WiFi Esterno QHD 2K, Visione Notturna ColorPro, Obiettivo Super-Aperture F1.0, Sensore Grande 1/1,79'', Telecamera IP di Sorveglianza, Impermeabile IP66, Alexa 84.99 € 99.99€ 15% Vedi l'offerta Su Amazon è pronta, dunque, l'offerta che riguarda la telecamera di sicurezza per esterni targata TP-Link: sconto attivo del 13% e costo finale di 84,99€.

