Aumenta la memoria di Nintendo Switch a soli 17€ con l'OFFERTA!

La console migliore di Nintendo mai esistita, Switch, purtroppo non ha uno spazio interno molto grande, ed è un peccato data la grande quantità di splendidi videogiochi che è possibile utilizzare. Per questo ci sono delle schede di memoria con tanto di licenza ufficiale compatibili con la console. Memorie che potrete utilizzare anche per altro, ma che performeranno al meglio con l'ibrida Nintendo.

Ebbene, da oggi potrai acquistare la scheda di memoria SanDisk 128 GB microSDXC a soli 17,06€ con uno sconto del 20% sul prezzo più basso degli ultimi mesi!

Uno Switch pieno di giochi!

Come già detto, questa ha licenza d’uso Nintendo per Nintendo Switch. La scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch è stata progettata per farti giocare e archiviare con la massima sicurezza. Ovviamente farai partire i giochi più rapidamente, e potrai godere di velocità di trasferimento fino a 100 MB/s.

Co questa memoria SanDisk 128 GB microSDXC in offerta non avrai più problemi per installare contemporaneamente i tantissimi giochi di Nintendo che hai, e soprattutto potrai scaricare e catalogare i pesanti giochi disponibili in digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.