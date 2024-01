Aumenta la copertura WiFi in casa con il Ripetitore al 40% DI SCONTO

Avere a disposizione dei ripetitori WiFi in casa è molto utile, considerando la loro utilità e considerando quanto sia importante estendere, in alcune aeree di una casa o di un ufficio, la copertura della rete. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto sul ripetitore WiFi ZJX del 40% per un prezzo finale di 11,99€.

Amazon lancia lo sconto sul ripetitore WiFi

Il ripetitore in questione è progettato per migliorare la copertura della rete domestica, supportando sia la frequenza 5 GHz che 2,4 GHz. Dopo una semplice connessione, è possibile estendere efficacemente la portata della rete, assicurando una connessione stabile in diverse aree della casa. Per quanto riguarda la connessione, il dispositivo offre diverse opzioni, tra cui la Modalità Extender, la Modalità AP e la connessione tramite WPS.

Con una velocità di trasmissione massima di 1200 Mbps, il ripetitore assicura una connessione affidabile e veloce. A 2,4 GHz, la velocità può raggiungere i 300 Mbps, mentre a 5 GHz può arrivare a notevoli 867 Mbps. Questa versatilità permette di adattarsi alle diverse esigenze di connessione.

Gli indicatori LED presenti sul ripetitore forniscono informazioni chiare sullo stato della connessione. Il colore verde indica il successo del relè, l'arancione indica una connessione riuscita ma con un segnale di rete debole, mentre il rosso segnala un guasto del relè.

Inoltre, il dispositivo offre una porta Ethernet da 100 Mbit/s, consentendo la conversione tra rete cablata e rete wireless, aggiungendo flessibilità alle opzioni di connettività. Questo ripetitore si presenta come una soluzione completa e versatile per ottimizzare la connettività della rete domestica in modo semplice ed efficiente.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare un ripetitore WiFi a 11,99€ grazie allo sconto del 40% applicabile tramite coupon. Approfittane ora!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.