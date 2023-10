Aumenta il livello di sicurezza della tua casa con la videocamera per interni: MAXI OFFERTA LAMPO

Una videocamera di sicurezza per interni è un dispositivo utilizzato per monitorare e registrare video all'interno di un edificio, come una casa, un ufficio o un negozio, al fine di aumentare la sicurezza e la sorveglianza. Oggi segnaliamo un'interessante offerta su una videocamera di sicurezza della famiglia Amazon che propone uno sconto del 42% per un prezzo finale di 34,99€.

Sicurezza al massimo livello: videocamera per interni in sconto su Amazon!

La Ring Indoor Camera di seconda generazione è una videocamera di sicurezza plug-in che ti offre la tranquillità di proteggere qualsiasi punto della tua casa. Con questa telecamera, puoi tenere sotto controllo ciò che accade in casa tua ovunque tu sia, grazie alla qualità video HD a 1080p e alla funzione Live View in tempo reale. Una delle caratteristiche interessanti è la copertura per la privacy, che ti consente di mettere la videocamera in pausa e disattivare il microfono quando desideri, garantendo il controllo su ciò che la telecamera può vedere, ascoltare e registrare.

La Ring Indoor Camera supporta la comunicazione bidirezionale, quindi puoi parlare con chiunque si trovi davanti alla videocamera, rendendo facile interagire con visitatori o familiari quando sei lontano da casa. L'installazione è semplice: puoi posizionarla su una superficie piana o montarla su una parete grazie alla staffa di montaggio inclusa. Per ricevere notifiche audio in qualsiasi parte della casa, puoi abbinarla a un Ring Chime o a dispositivi con integrazione Alexa compatibili. Le funzionalità di base, come le notifiche in tempo reale, la Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi Ring compatibili.

Amazon mette in offerta la videocamera di sicurezza per interni con un 42% di sconto per un prezzo finale pari a 34,99€.

