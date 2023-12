Aumenta il controllo e la sicurezza dei tuoi cari in casa con la VIDEOCAMERA SMART Blink Mini Pan-Tilt IN MAXI OFFERTA

Disporre di una videocamera smart può essere utile per tenere sotto controllo delle stanze della propria casa. Stanze in cui, magari, passano più tempo i nostri animali domestici o i bambini, in modo tale da aumentare il livello di sicurezza. Su Amazon, la videocamera smart Blink Mini Pan-Tilt è in super sconto: 35% e prezzo finale di 38,99€.

Maggiore sicurezza con la Videocamera Smart al 35% di sconto

La videocamera Blink Mini offre una sorprendente visuale a 360° di ogni angolo della tua casa direttamente dal tuo smartphone, tablet o dispositivo compatibile con Alexa. Con la possibilità di effettuare panoramiche da sinistra a destra e inclinare il supporto verso l'alto e il basso tramite l'app Blink, godrai di una visuale completa con qualità HD di giorno e visione a infrarossi di notte.

Ricevi avvisi in tempo reale sul tuo smartphone in caso di movimenti rilevati, consentendoti di intervenire o comunicare ovunque tu sia. La videocamera Blink Mini permette di salvare e condividere i video localmente utilizzando il Sync Module 2 e una chiavetta USB o di sfruttare i 30 giorni di prova gratuita del piano d'abbonamento Blink per archiviare i video nel Cloud.

La configurazione è rapida e intuitiva: collega il dispositivo, connettilo al Wi-Fi e segui le istruzioni dettagliate nell'app Blink.

La compatibilità con Alexa amplifica le funzionalità, consentendoti di guardare video HD in diretta, attivare e disattivare la videocamera e sfruttare molte altre opzioni quando connesso a Blink Mini. Il pacchetto include una videocamera Blink Mini, un supporto orientabile, un cavo USB e un alimentatore di corrente

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 35% sulla videocamera smart Blink Mini Pan-Tilt per un costo finale di 38,99€.

