AUDIO TOP con le Cuffie da Gaming Logitech G735 IN OFFERTA!

Se stai cercando il modo migliore per ascoltare al meglio tutto ciò che capita intorno a te mentre sei in game, queste cuffie Logitech sono esattamente quello che stavi cercando: un misto di qualità, comodità, e soprattutto un prezzo più basso grazie all'ottimo sconto comparso in queste ore!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon le Cuffie da Gaming Logitech G735 a soli 188,99€ con uno sconto del 21% sul totale e un risparmio per te di ben 51€ sul prezzo di listino!

L'audio migliore per il gaming!

Queste cuffie sono wireless, ma è anche compreso un cavo di ricarica, che ti permetterà di utilizzarle anche in modalità cablata. Ovviamente sono provviste di microfono incorporato. La qualità è altissima, dispongono di doppio mix audio, e anche luci RGB a doppia zona per il tuo "suono a colori".

Il design delle Cuffie da Gaming Logitech G735 è pensato per adattarsi a tutti i giocatori, comprese le persone con dimensioni della testa più piccole o coloro che indossano occhiali o piccoli orecchini. Sono inoltre comode e leggere, con auricolari girevoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.