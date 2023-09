Se vuoi vedere i tuoi contenuti preferiti al meglio e con un audio pazzesco avere un buon televisore purtroppo non basta. Allora cosa fare? Abbiamo la soluzione per te che non solo è ottima ma anche ad un super prezzo. Oggi puoi acquistare la soundbar Samsung su Amazon con lo sconto del 44% e in questo modo risparmiare ben 110 euro dal suo costo di mercato.

L'attuale costo di mercato della Sound bar è di 249 euro ma tu adesso, grazie alo sconto esclusivo Amazon, la paghi solamente 139 euro. E in più puoi dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Soundbar Samsung: audio 3D wireless ottimizzato e un suono bilanciato e uniforme

Immergiti nel suono surround 3d dolby atmos. L'altoparlante soundbar all in one è progettato per creare un'esperienza audio che ti avvolge. L'audio surround dolby atmos wireless offre un sound che ti fa sentire parte dell'azione.

Suono che si adatta al tuo stile di vita. Questa soundbar utilizza il suono adattivo per abbinare automaticamente le impostazioni audio al tuo contenuto o alla tua musica preferita, per un audio definito nei minimi dettagli. Ottimo per musica e giochi il tuo stile di vita tutto in una soundbar. Con la game mode pro senti i tuoi nemici anche da lontano, e con la music mode puoi ballare tutta la notte al ritmo di un sistema audio per le tue feste.

Streaming audio semplice con la connettività Bluetooth e airplay. Connettere i dispositivi alla soundbar è semplicissimo. Trasmetti la tua musica preferita senza la necessità di cavi aggiuntivi per un'esperienza fluida. L'ottima esperienza di home cinema con q-symphony. Aggiungi la potenza del cinema al tuo salotto questa fantastica soundbar.

Se poi disponi di un televisore della medesima marca la tecnologia di Samsung usa i canali di entrambi i dispositivi contemporaneamente, per un'esperienza sonora coinvolgente.

Per un audio pazzesco acquistala ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.