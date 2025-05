Audio immersivo e design elegante: Soundbar LG S65Q in offerta al 55%

Trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica con un investimento sorprendentemente accessibile. La soundbar LG S65Q, disponibile a un prezzo scontato del 55%, offre un’esperienza audio premium per soli 179€ invece di 399€. Scopri subito l’offerta e immergiti in un suono che rivoluzionerà il tuo intrattenimento domestico.

Un audio che ti avvolge

Con una potenza complessiva di 420W, di cui ben 200W dedicati al subwoofer wireless, la LG S65Q garantisce un audio che riempie la stanza, eliminando al contempo l’ingombro dei cavi. Grazie alle tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X, ogni scena prende vita con un effetto tridimensionale che ti proietta al centro dell’azione, sia che tu stia guardando un film o ascoltando la tua playlist preferita.

La tecnologia Meridian Audio integrata è un altro fiore all’occhiello di questa soundbar, offrendo una regolazione del suono accurata e fedele. Che si tratti di dialoghi sussurrati o di esplosioni roboanti, ogni dettaglio sonoro è ottimizzato per una resa impeccabile.

Un design che si adatta a ogni ambiente

Nonostante le prestazioni elevate, la LG S65Q mantiene un profilo elegante e compatto. Con dimensioni di 100 x 10,5 x 6,3 cm e un peso di soli 2,9 kg, si integra perfettamente in qualsiasi spazio, aggiungendo un tocco di stile al tuo salotto.

La versatilità è un altro punto forte: la soundbar supporta connessioni Bluetooth, HDMI e ingresso ottico, garantendo la compatibilità con la maggior parte dei televisori e dispositivi audio. Inoltre, grazie alla funzione TV Sound Mode Share, l’intelligenza artificiale dei televisori LG ottimizza l’audio in base al contenuto riprodotto, regalando un’esperienza su misura.

Per gli audiofili più esigenti, la LG S65Q offre supporto per l’alta risoluzione audio, con frequenze di campionamento fino a 96kHz e profondità a 24 bit. Questo significa un suono più dettagliato e fedele, perfetto per chi cerca il massimo della qualità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per rivoluzionare il tuo intrattenimento domestico. Con un prezzo ridotto a 179€, la LG S65Q è la scelta ideale per chi desidera un sistema audio performante e dal design raffinato. Scopri tutti i dettagli e acquista ora per trasformare ogni serata in un’esperienza da cinema!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.