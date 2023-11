Audio Hijack per macOS include la trascrizione speech to text

Audio Hijack per macOS si aggiorna nuovamente con un’importante novità. La versione 4.3 appena rilasciata introduce infatti un blocco di trascrizione (Transcribe Block) che permette di convertire il parlato in testo scritto (speech to text) sfruttando la tecnologia Whisper di OpenAI. La buona notizia è che si tratta di una funzionalità gratuita, che non prevede costi o limitazioni. Come riportato sul sito ufficiale di Rogue Amoeba, la software house di Audio Hijack: “Transcribe può convertire il parlato da ben 57 lingue in testo, fornendoti una trascrizione scritta di qualsiasi audio parlato. È anche completamente privato. Quando usi Transcribe, tutto avviene direttamente sul Mac. Ciò significa che i tuoi dati non verranno mai inviati al cloud, né condivisi con nessun altro”.

Transcribe: convertire il parlato in testo con Audio Hijack

Utilizzare Transcribe è veramente semplice. Dopo aver scaricato Audio Hijack, basterà utilizzare il “template chooser” del software e creare la propria sessione di trascrizione. Ciò permetterà di registrare l’audio dal microfono del computer ed eseguirlo attraverso Transcribe (salvando anche un file di registrazione). Hijack può acquisire audio da qualsiasi app in esecuzione sul Mac ed è capace di trascrivere qualsiasi tipo di discorso. Ciò risulta utile per le chiamate vocali o le conferenze su Zoom, Skype o altri servizi VoIP.

Transcribe funziona anche con i file registrati. Basta riprodurre l’audio, effettuare l’acquisizione con Audio Hijack e ottenere la trascrizione in pochi minuti. Questo blocco delle trascrizioni è inoltre ottimo per i podcaster, poiché possono così aggiungere la trascrizione dei propri episodi senza sforzi e in pochi minuti. Come ricorda ancora Rogue Amoeba, al momento è possibile trovare il tag “beta” accanto al blocco Transcribe. Ciò significa che la funzionalità è ancora in fase di test, quindi potrebbe non essere ancora perfetta. Tuttavia, l’azienda assicura che questa verrà migliorata sempre più con aggiornamenti futuri.