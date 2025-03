Audio avvolgente con la Soundbar Majority da 150W scontatissima al -30%

Per godere dei tuoi film preferiti come se fossi in una sala cinematografica ma nella comodità del salotto di casa, prova la Barra Soundbar Majority da 150W! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Barra Soundbar Majority da 150W: specifiche tecniche e funzionalità

La Barra Soundbar Majority da 150W offre un suono avvolgente grazie al subwoofer tv wireless. Nello specifico questo dispositivo trasforma ogni film in un’esperienza coinvolgente, rendendo questo home theatre senza fili perfetto per ogni ambiente.

La modalità di utilizzo è davvero semplice: basterà collegare la soundbar televisore tramite soundbar hdmi ARC, ingresso ottico, AUX o USB per un audio impeccabile ogni volta che vuoi.

Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, potrai personalizzare la tua esperienza audio regolando bassi, alti ed equalizzatore con facilità e in pochissimi secondi. L'impianto audio tv include anche un display LED per un controllo chiaro e immediato delle impostazioni così da ottimizzarne l'utilizzo.

Allo stesso tempo, questo modello oltre a supportare la riproduzione tramite Bluetooth 5.0, permette anche di sfruttare la FM radio per ascoltare la tua musica preferita ogni volta che vuoi. In più, per evitare consumi di energia superflui, è dotata della modalità automatica di spegnimento dopo 180 minuti di inutilizzo.

Per finire, il design del dispositivo è lineare ed elegante quindi perfetto da abbinare a qualsiasi tipologia di arredamento in casa.

Oggi la Barra Soundbar Majority da 150W è disponibile su Amazon a soli 69 euro con un super sconto del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.