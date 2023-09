Audio al TOP con le cuffie Sennheiser HD 599 ora IN OFFERTA

Uno dei marchi di qualità più rinomato per l'audio, che non ha bisogno di presentazioni: Sennheiser. Basta solo il nome per rendersi conto che l'offerta che hai di fronte è molto allettante, perché puoi aggiudicarti uno dei prodotti di punta del marchio con un ghiotto sconto. Ma di che offerta si tratta?

Da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon le cuffie Sennheiser HD 599 a soli 89,99€, con uno sconto del 18% sul totale, che ti farà risparmiare circa 20€!

Audio perfetto, prezzo perfetto

Si tratta di cuffie premium, con diverse caratteristiche atte a rendere la tua esperienza di ascolto sempre la migliore. Queste cuffie prima di tutto danno spazio al comfort, grazie alla fascia imbottita (così come i padiglioni) e agli auricolari, ottimi per lunghe sessioni di ascolto.

Nella composizione queste cuffie Sennheiser FD 599 presentano il design "Ergonomic Acoustic Raffinement" (E.A.R.), che incanala il segnale audio direttamente nelle orecchie. Per quanto riguarda la qualità del suono siamo ad alti livelli, con anche i trasduttori Sennheiser che utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.