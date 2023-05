Audacity 3.3: arrivati i nuovi Shelf Filter Effect

Il team di coder di Audacity, noto software open source dedicato alla registrazione ed all'editing audio, ha reso noto, per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale del progetto, alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova stable release del progetto. Audacity 3.3 arriva dopo sette mesi di intesi lavori di sviluppo ed introduce diverse innovazioni interessanti che consentono di migliorare il workflow dell'utente con tale applicativo. Ad esempio in questa build sono reperibili i nuovi Shelf Filter effect che possono essere impostati in modalità High-shelf o Low-shelf. Inoltre i programmatori hanno aggiunto nuove real-time capabilities a diversi effetti integrati nel programma, come in: Bass & Treble, Distortion, Phaser, Reverb e Wahwah.

Su Audacity 3.3 troviamo anche la nuova feature, ancora in status sperimentale, di Beats & Bar. Oltretutto è stata aggiunta un nuovo ruler chiamato Linear (dB) che va da 0 dBFS fino a -∞ dBFS. Tale ruler permette di rappresentare al meglio i volumi in modo similare ai meter presenti nelle sezioni recording/playback. In questa versione troviamo il nuovo pulsante "Cancella" all'interno della Cut/Copy/Paste toolbar, tale elemento dunque velocizza le operazioni di editing della traccia audio su cui si sta lavorando. I coder hanno anche implementato delle patch che vanno a migliorare i diversi livelli di zoom delle tracce audio cosi da renderli più precisi.

Sempre in Audacity 3.3 troviamo un nuova Time Signature toolbar, che però viene nascosta come impostazione predefinita, presente nella parte bassa dell'applicativo. Novità introdotte anche per la Snapping toolbar che ora è completamente indipendente dalla Selection toolbar. Inoltre il pannello Project Sample Rate è stato riallocato all'interno della sezione Audio Setup > Audio Setting.

Audacity 3.3 beneficia del supporto a FFmpeg 6.0, ovvero la più recente incarnazione di questo noto multimedia framework open source che abilita tutta una serie di funzionalità "core" di Audacity come l'importazione e l'esportazione in svariati formati audio.