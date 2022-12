Audacity 3.2.2: arrivate nuove Realtime Capabilities per i VST2 Effect

Il team di sviluppatori di Audacity, popolare programma open source dedicato alla registrazione ed all'editing audio, ha annunciato, tramite un articolo pubblicato sul sito ufficiale del progetto, alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova point release. Audacity 3.2.2 implementa tutta una discreta pletora di novità che vanno a migliorare il workflow dell'utente e di riflesso la già ottima UX (User Experience) del software. Tale build va concretamente ad aggiornare i real-time effect ed il supporto ad VST2, ovvero il noto standard di plugin musicali. Nel dettaglio sono state abilitate le real-time capabilities proprio con i VST2 effect ed è stato esteso il bacino di plugin supportati che è possibile scaricare dal sito web ufficiale di Audacity.

Audacity 3.2.2 inoltre non scarta più le modifiche in modo silente durante l'editing dei real-time effect, ora infatti verrà sempre richiesta all'utente la conferma per tale operazione ed inoltre c'è la possibilità di salvare il progetto prima della chiusura del programma. Tale impostazione permette all'utente di non perdere il proprio lavoro terminando inavvertitamente l'applicativo o chiudendo per errore il progetto.

Sempre in Audacity 3.2.2 è stato migliorati il meccanismo di plugin scanning cosi da consentire lo skip dei singoli plugin nel caso in cui il processo di scanning si blocchi in un determinato punto. Questa funzione previene inoltre un fastidioso bug che comportava il crash di Audacity in caso di errori durante tale operazione.

In generale sono anche stati implementate una vasta serie di patch e bugfix che vanno ad irrobustire il codice ed a correggere diverse problematiche emerse nelle scorse settimane durante lo sviluppo del software. L'installer di Audacity 3.2.2 è disponibile sul sito ufficiale del progetto e può essere scaricato gratuitamente. Audacity è disponibile per: Linux, Windows e macOS. Gli utenti delle distribuzioni possono anche rivolgersi al comodo pacchetto Flatpak sfruttando lo store Flathub: