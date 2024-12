Attiva Telepass Base: per te canone GRATIS per un anno e cashback del 50%

Se viaggiare in autostrada è parte della tua routine, Telepass ha appena lanciato la promozione che fa al caso tuo: attivando il servizio Telepass Base entro il 31 gennaio 2025, riceverai un anno di canone zero e cashback del 50% sui pedaggi italiani. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

Telepass Base: canone zero e cashback

Accedere alla nuova promozione Telepass è semplicissimo. Una volta attivato Telepass Base, entro il 31 gennaio 2025, riceverai un anno di canone zero. Non dovrai fare nulla: soltanto registrarti, lo sconto verrà applicato automaticamente al tuo contratto.

Per avere più informazioni su come attivare l'offerta Telepass Base e come ricevere il tuo anno di canone gratuito, è disponibile alla pagina ufficiale della promozione un form da compilare con i tuoi dati personali per essere ricontattato da un operatore Telepass.

E il cashback? Tra il 20 dicembre e il 15 febbraio, potrai recuperare il 50% della spesa sui pedaggi italiani, fino a un massimo di 25 euro. Per attivare il cashback, inserisci il codice promozione PROMOBASE al momento della sottoscrizione di Telepass Base (che dovrà comunque essere effettuata entro il 31 gennaio 2025) oppure tramite applicazione entro 7 giorni dall'attivazione.

Cosa otterrai con Telepass Base

Telepass Base offre una serie di servizi davvero utili, che rendono i tuoi spostamenti quotidiani ancora più semplici:

Pagare i pedaggi in autostrada in modo rapido

in autostrada in modo rapido Parcheggiare nelle strutture convenzionate e nelle strisce blu

Imbarcarsi sui traghetti per lo Stretto di Messina

per lo Stretto di Messina Pagare l'Area C di Milano

di Milano Acquistare vignette elettroniche per le autostrade in Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca (con commissione aggiuntiva)

Una volta attivato Telepass Base, riceverai a casa il dispositivo Telepass che puoi utilizzare fin da subito. Diventa cliente entro il 31 gennaio 2025 per ottenere il canone gratis per un intero anno e il 50% di cashback sui pedaggi.

