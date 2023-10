Attiva PureMax di PureVPN e ottieni 3 mesi di protezione gratis

PureVPN è un servizio VPN che difende la privacy degli utenti su internet, mantenendo l’anonimato e proteggendo i dati tramite un tunnel crittografato. Si tratta di una VPN estremamente veloce (connessione ultraveloce a 20 Gbps), che mantiene sempre fluida la tua navigazione. Dispone di oltre 6.500 server nel mondo con più di 300.000 IP in tutto il mondo. Ciò ti permette di accedere ai cataloghi esteri dei vari servizi streaming come ad esempio Netflix. Con PureVPN puoi proteggere fino a 10 account contemporaneamente ed è compatibile con diversi sistemi (Windows, macOS, Android, iOS, Linux) e browser (Google Chrome e Firefox). Nella sua versione standard, potrai sfruttare soltanto la VPN ad alta velocità. La versione Plus offre anche la crittografia dei file e un gestore delle password sicuro. La migliore soluzione è però la nuova offerta PureMAX, che ti offre protezione completa e uno sconto del 76% sul prezzo originario.

PureVPN: quadruplica la sicurezza con l’offerta PureMAX

Il piano PureMAX ti offre download ultra-veloci, include anche un gestore delle password, che ti permette di memorizzare password e passkey in modo illimitato, ma anche generare passwork forti, con accesso da tutti i tuoi dispositivi. La crittografia dei file consente di proteggere i tuoi documenti e avere una sicurezza di alto livello anche per i tuoi dati bancari, compreso un cloud storage sicuro ed economico. Infine, il gestore della privacy integrato proteggere i tuoi account social, di bloccare gli annunci mirati e ripristinare in modo semplice i tuoi dati.

Il piano mensile PureMAX è disponibile a 19,32 euro al mese. Tuttavia, se scegli il piano annuale puoi approfittare di uno sconto del 68%, pagando soltanto 6,24 euro al mese. Infine, il piano biennale (il più conveniente) è disponibile al prezzo di 4,69 euro, con uno sconto del 76%. I piani annuale e biennale, ti offrono inoltre 3 mesi extra di servizio gratis. Hai attivato PureMAX, ma hai capito che non fa per te? Puoi chiedere il rimborso completo entro 31 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.