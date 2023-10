Attiva POS Easy Axerve e ottieni il rimborso sulle microtransazioni

POS Easy di Axerve è un servizio affidabile, sicuro ed economico, perfetto per qualsiasi tipo di attività. In particolare, il piano POS Easy a commissioni, oltre ad essere completamente a canone zero, offre anche una promozione davvero allettante. Tutti i nuovi clienti che attiveranno questa offerta entro il 30 novembre, riceveranno un rimborso delle commissioni sulle transazioni minori di 10 euro per tutto il 2023. Al termine della promozione, le commissioni sulle microtransazioni torneranno ad essere fisse all’1%, come per le transazioni standard. Il terminale ha un costo di soli 100 euro + IVA e, per l’attivazione del servizio è prevista un’imposta di bollo di 16 euro.

POS Easy a commissioni di Axerve: come funziona la promozione

Come accennato, l’offerta di Axerve prevede il cashback sulle microtransazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023. In un primo momento, quando ricevi un pagamento inferiore a 10 euro, dovrai pagare le commissioni, come avviene abitualmente. Tuttavia, Axerve provvederà al rimborso tramite bonifico a partire da gennaio 2024 (ovvero il mese successivo alla scadenza della promozione) sul conto da te indicato. POS Easy a commissioni accetta pagamenti da carte con circuiti Mastercard, Visa, Maestro, Pago Bancomat e VPay. Naturalmente, è compatibile anche con i wallet Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Ogni incasso verrà infine accreditato sul tuo conto corrente, il giorno lavorativo successivo. Per una maggiore trasparenza e una migliore gestione del tuo business puoi affidarti alla pratica dashboard online “myStore” di Axerve, accessibile da qualsiasi browser web.

Attivando l’offerta di POS Easy a commissioni, riceverai il POS PAX A920 Pro, con stampante per scontrini integrata. Il device presenta un design elegante e moderno ed è dotato di sistema operativo Android. Il POS Axerve supporta la connettività WiFi + 4G e presenta una SIM multioperatore, che si connette automaticamente alla rete con la copertura migliore della zona. Infine, POS Easy a commissioni di Axerve ti permette anche di richiedere il credito d’imposta al 30% e ottenere un ulteriore risparmio sulle tue commissioni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.