Attiva ora Fastweb Casa Light + piano Mobile: risparmi subito 48€

Se stai cercando un modo per ridurre i costi della connessione internet di casa e dello smartphone, Fastweb ha una promozione che potrebbe fare al caso tuo. Con l'offerta Casa Light + Mobile, puoi ottenere uno sconto di 4€ al mese sulla fibra, semplicemente aggiungendo un piano mobile a partire da 7,95€ al mese con 5G incluso.

Il costo totale sarà di soli 31,90€ al mese, un prezzo molto competitivo per un pacchetto completo e senza costi nascosti. Per verificare la copertura e attivare l'offerta basta andare sul sito di Fastweb. L'attivazione è inclusa nella promozione.

Quanto si risparmia con l’offerta fibra e mobile di Fastweb

Scegliere questa combinazione ti permette di risparmiare 48€ all’anno, rispetto alla normale tariffa della fibra Fastweb. Inoltre, se confrontiamo questa promozione con le offerte di altri operatori, il risparmio diventa ancora più evidente.

Ad esempio, combinando TIM WiFi Casa (29,90€ al mese) con TIM Young (9,99€ al mese per 200GB in 5G), il costo totale sarebbe 39,90€ al mese, ovvero 8€ in più rispetto a Fastweb. Su base annua, ciò significa un risparmio complessivo di 96€.

Ecco nel dettaglio cosa offre l’offerta dell'operatore in questione.

Fibra Casa Light : Prezzo ridotto da 27,95€ a 23,95€ al mese ; Velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload ; Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 per connessioni più stabili; Attivazione gratuita e accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy .

: Piano Mobile : 150 Giga in 5G , minuti illimitati e zero vincoli; Costo: 7,95€ al mese + 10€ per la SIM (o eSIM) ; Nessun costo nascosto e possibilità di disdire in qualsiasi momento.

:

Se vuoi un’offerta conveniente, senza vincoli e con prestazioni elevate, Fastweb Fibra + Mobile è una delle soluzioni più interessanti sul mercato. Vai sul sito di Fastweb per maggiori dettagli o se vuoi attivare subito la promo.

