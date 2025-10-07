Attiva NeN: ricevi luce e gas a prezzo fisso e un anno di NOW

NeN rende l'autunno un po' più leggero e interessante. Come? Attivando una fornitura di luce o gas entro il 15 ottobre, riceverai gratuitamente un anno di NOW, la piattaforma streaming con show, cinema e serie TV. Risparmi in bolletta, grazie ai costi fissi di luce e gas bloccati fino a dieci anni, e ti godi il meglio dell'intrattenimento, tutto in un colpo solo

L’energia a canone fisso incontra il meglio dello streaming

Chi conosce NeN, conosce anche la sua filosofia diretta: niente giri di parole, solo energia trasparente e 100% green. Con questa promozione, basta attivare una fornitura con il codice FATTINOW (già inserito) per ricevere entro poche settimane un voucher che ti darà accesso ai contenuti di NOW per un anno intero senza alcun costo extra. Dopo i 12 mesi, potrai decidere se continuare con NOW a 11,99 euro al mese. Ma intanto, il primo anno è tutto tuo.

Sul fronte energia, NeN propone canoni fissi e chiari. Potrai scegliere, per quanto riguarda la fornitura di luce, fra due diverse tariffe: la prima propone un costo della materia prima di 0,119 €/kWh bloccato per 10 anni; la seconda un costo di 0,109 €/kWh, questa volta bloccato per un anno. Per quanto riguarda il gas a 0,397 €/Smc, a quota fissa per un anno. Per tutte e tre le tariffe, ci sono costi fissi di 9 euro al mese, più altri indipendenti da NeN. Tutte le forniture di luce provengono da fonti 100% rinnovabili.

Tra i vantaggi, segnaliamo che non vi è alcuna penale di uscita: potrai disdire la tua fornitura o passare a nuovo operatore in qualsiasi momento, senza vincoli. Con questa promozione, NeN ti offre un doppio vantaggio: una fornitura luce e gas stabile, chiara e senza penali, più un anno di streaming gratuito con NOW. Hai tempo fino al 15 ottobre per approfittarne online.

