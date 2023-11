Attiva la fibra ultraveloce di iliadbox a 19,99 euro al mese

iliad è uno degli operatori di telefonia mobili più apprezzati in Italia, divenuto celebre per le offerte super-convenienti e per la qualità del servizio. Da qualche anno l’azienda ha deciso di puntare anche sulla rete internet domestica, lanciando un’offerta per molti imperdibile. Se sei un utente iliad mobile, con un piano minimo da 9,9 euro al mese, puoi attivare la fibra iliad al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre (il prezzo senza offerta è di 24,99 euro al mese). Con la fibra iliad potrai navigare fino a 5 Gbit/s in download (WiFi e porte Ethernet) e fino a 700 Mbit/s in upload. Potrai anche avere chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni nel mondo e segreteria telefonica gratuita. Inoltre, l’iliadbox con tecnologia WiFi 6 è in comodato d’uso gratuito.

iliadbox: ottimizzare la rete grazie all’app e al WiFi Extender

Se hai una casa grande e hai problemi di connessione, puoi noleggiare l’iliad WiFi Extender al prezzo di 1,99 euro al mese. Grazie alla sua funzione smart, si connette automaticamente alla banda migliore e ti permette avere una connessione ottimale in ogni stanza della casa. Si installa automaticamente, senza alcun tipo di configurazione. Ad ogni iliadbox puoi collegare un massimo di 4 iliad WiFi Extender. Per gestire in modo semplice tutta la tua rete e migliorare la connessione, puoi anche installare l’app iliadbox Connect per Android e iOS. Grazie a questa app potrai ad esempio controllare che la rete funzioni sempre correttamente, e sapere quali device usano più banda. Inoltre, puoi pianificare gli orari di accesso al WiFi per i vari dispositivi connessi, creare profili per ogni membro della famiglia e condividere l’accesso alla rete inviando il codice QR via e-mail o SMS.

L’attivazione della Fibra iliad è semplice e prevede un costo di installazione di 39,99 euro. L’offerta non cambierà mai nel corso del tempo, non ha vincoli e altri costi nascosti. Cerchi il risparmio e una connessione affidabile? Attiva l’offerta Fibra + Mobile di iliad.

