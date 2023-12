Attiva la fibra FTTH veloce di Aruba a soli 17€ al mese

Aruba, leader nel settore delle connessioni ad alta velocità, presenta un'irresistibile opportunità per coloro che cercano la massima performance online. Con l'offerta speciale sulla fibra ottica FTTH, la connettività rapida e affidabile diventa accessibile a tutti a partire da soli 17 euro al mese.

Aruba Fibra: un passo avanti verso il futuro digitale

L'offerta di Aruba non è solo una promozione, ma un'opportunità tangibile di avanzare nel mondo digitale. I nuovi clienti possono scegliere tra il piano Fibra Aruba All-in e il piano Fibra Aruba.

Il primo costa 17,69 euro al mese per i primi sei mesi, e offre un router Wi-Fi incluso, chiamate nazionali illimitate, l'opzione Stop&Go per sospendere il servizio, e un supporto via chat 24/7. Il secondo, invece, che ha un costo di a soli 19,89 euro al mese per i primi 2 anni, assicura prestazioni di alta qualità.

Aruba consente agli utenti la personalizzazione del piano. Desideri un indirizzo IPv4 statico o velocità di download e upload superiori? Aruba offre opzioni aggiuntive per garantire un servizio su misura, soddisfacendo ogni richiesta.

L’attivazione del servizio è semplice. Devi andare alla pagina ufficiale, selezionare la tua offerta, scegliere il tuo metodo di pagamento preferito e completare l'acquisto. Una volta verificata la copertura nella tua zona, potrai iniziare a provare la potente fibra ottica direttamente a casa tua.

Se sei stanco dei caricamenti lenti e desideri una connessione stabile per il lavoro o il tempo libero, Aruba è la risposta. Non perdere l'occasione di godere di connessioni ad alta velocità a un prezzo imbattibile. Fai il tuo passo verso il futuro digitale con la fibra FTTH di Aruba, a soli 17 euro al mese.

