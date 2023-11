Attiva Carta YOU: zero commissioni e flessibilità di pagamento

Carta YOU di Advanzia Bank, è una carta di credito Mastercard economica e vantaggiosa, soprattutto per chi viaggia spesso. In primis non ha costi di canone annuale. Inoltre, per attivarla non è necessario aprire un conto dedicato. Advanzia ti permette di usare la carta per i tuoi acquisti e saldare il tutto tramite bonifico bancario dal tuo conto attuale, ogni 16 del mese. Puoi inoltre effettuare prelievi in Italia e all’estero senza pagare alcuna commissione. Carta YOU Advanzia ti permette anche di effettuare pagamenti differiti fino a 7 settimane, senza alcun interesse. Effettuando un acquisto all'inizio del nuovo periodo di liquidazione, Advanzia ti invierà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo. Potrai infine saldare il pagamento all’inizio del mese seguente (entro il 3). L’altro vantaggio di Carta YOU è il pagamento frazionato flessibile, che ti permette di scegliere quando e quanto pagare (importo minimo 30 euro).

Carta YOU: la soluzione perfetta per chi viaggia

Come già anticipato, Advanzia offre diversi servizi per chi viaggia spesso per lavoro o per svago. Oltre ai vantaggi della carta, la banca propone un'assicurazione di viaggio gratuita che garantisce al cliente un rimborso in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, annullamento del volo, ma copre anche le spese mediche e l’assistenza in viaggio. Inoltre, scaricando l’app Advanzia Bank potrai controllare il saldo della tua carta in tempo reale, controllare tutte le operazioni e i movimenti effettuati nell’ultimo periodo, scaricare il riepilogo delle transazioni e molto altro.

La carta Advanzia è totalmente sicura, grazie al chip EMV e al sistema Mastercard Secure Code (quest’ultimo utile soprattutto per gli acquisti online). Inoltre, per qualsiasi problema puoi contattare il servizio clienti di Advanzia, disponibile 24/7. Attivare la carta è semplice e non richiede più di qualche minuto. Puoi effettuare l’operazione in autonomia contattando Advanzia, cliccando sul link che riceverai via e-mail e seguendo le istruzioni che riceverai. Passa a Carta YOU e inizia subito a sfruttare tutti i suoi vantaggi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.