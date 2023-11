Attiva Aruba Hosting per il tuo sito, da 7,99 euro all’anno

Vuoi creare un sito web per farti conoscere online, raggiungere nuovi clienti e promuovere i tuoi prodotti o servizi? Per fare ciò avrai bisogno in primis di un web hosting, ovvero di uno spazio che ti permetta di costruire il tuo sito, salvando le pagine web in un server dedicato. Sul mercato esistono diverse soluzioni, che offrono una vasta gamma di opzioni a prezzi differenti. Tra le più convenienti è vi è Aruba Hosting, un web hosting offre spazio e traffico illimitati a prezzi veramente eccezionali. Se decidi di provare Aruba, fino al 20 dicembre 2023 potrai approfittare della magica promozione che offre uno sconto fino all’82% sul prezzo dei piani per il primo anno. A differenza di altri servizi simili, Aruba Hosting offre anche supporto 24/7 e protegge il tuo sito web e i dati contenuti grazie alle sue rigide misure di sicurezza.

Aruba Hosting: un piano diverso per ogni esigenza

Aruba Hosting è in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente, includendo anche un dominio gratuito. Se hai bisogno di creare un sito web basico, che non preveda molte opzioni, puoi scegliere Aruba Hosting Basic. Oltre al dominio, questo piano include 5 caselle e-mail, 1 database MySQL, accesso al pannello di controllo e certificato SSL DV. Il suo prezzo è di soli 7,99 euro + IVA per il primo anno (scontato del 75% rispetto al prezzo originario di 30,99 euro). Hosting Easy è il piano intermedio e il più apprezzato dagli utenti. Offre caselle e-mail illimitate, 5 database da 1 GB, backup per database e altri servizi opzionali inclusi. Il suo prezzo è di 9,99 euro + IVA per il primo anno (con uno sconto dell’82% sul prezzo originario di 55 euro).

Se invece hai bisogno di un host per creare un sito WordPres, magari già pronto all’uso, puoi scegliere Hosting WordPress. Questo include 1 database MySQL, caselle e-mail da 1 GB, Aruba Webmail, migliaia di temi e plugin, e-mail IMPA e WordPress preinstallato. Il suo prezzo è di 9,99 euro + IVA per il primo anno (scontato del 75% sul prezzo originario di 39,99 euro). Aruba Hosting è un servizio pratico è super conveniente. L’offerta non si applica soltanto a chi vuole creare un sito da zero, ma anche a chi ne ha già uno e vuole trasferirlo sul nuovo provider. Infine, registrando o trasferendo un nuovo dominio su Aruba per un anno potrai approfittare di spazio mail illimitato al prezzo di 1,99 euro + IVA.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.