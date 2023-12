Atterra su Marte con il Mars Rover in versione LEGO in PROMO a 23,99€

La versione LEGO del Mars Rover è attualmente in offerta promo su Amazon con un'offerta che prevede uno sconto del 20% e un costo finale di 23,99€. Sarà possibile atterrare su Marte con questo SET.

Il Mars Rover in versione LEGO al 20% di sconto

Il set Mars Rover è un entusiasmante giocattolo spaziale progettato per stimolare l'immaginazione e la creatività dei bambini dai 6 anni in su. Con antenne, albero di telerilevamento, super cam, braccio robotico mobile, PIXL, trapano di carotaggio e altro ancora, questo set offre un'esperienza di gioco coinvolgente e educativa.

Questo giocattolo spaziale offre molteplici attività avvincenti. Ruota l'albero di telerilevamento a 360°, cattura foto intriganti con la super cam, muovi il braccio robotico e raccogli campioni di roccia con il trapano di carotaggio. La base del display simula la superficie di Marte, e le ruote uniche consentono al rover di arrampicarsi su rocce, rendendo l'esplorazione di Marte un'avventura realistica e divertente.

Questo set non solo offre ore di gioco di ruolo e intrattenimento, ma contribuisce anche allo sviluppo delle abilità dei bambini, tra cui l'immaginazione, la creatività, la concentrazione, l'abilità pratica e il pensiero logico.

Il set Mars Rover è un regalo creativo ideale per i giovani appassionati di costruzioni e spazio. Perfetto per occasioni speciali come Natale, compleanni e Pasqua, questo giocattolo tiene i bambini occupati e divertiti per lungo tempo. Realizzato in materiale ABS non tossico, conforme agli standard di sicurezza, è facile da montare e robusto. Le istruzioni chiare e facili da seguire assicurano un'esperienza di costruzione senza stress.

Oggi, su Amazon, il Mars Rover in versione LEGO è scontato del 20% per un costo finale di 23,99€.

