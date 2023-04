Attenzione a questa estensione browser fake: ti ruba tutti i soldi

Le estensioni browser fake sono un pericolo sempre più concreto per chi naviga online e, quanto scoperto da Trustwave SpiderLabs, conferma questa tendenza.

Stando a una ricerca degli esperti infatti, in rete si sta diffondendo un nuovo malware alquanto pericoloso, noto come Rilide. Si tratta di un'agente malevolo che si propone come una comune add-on per browser, disponibile per software come:

Google Chrome

Microsoft Edge

Brave

Opera

arrivando talvolta a "mimetizzarsi" come un'estensione per Google Drive. Di fatto, per i dispositivi privi di adeguata protezione, il rischio è di vedersi prosciugare i conti bancari o le criptovalute presenti su un eventuale wallet.

Estensioni browser fake? La prudenza non basta più

Come riportato dagli studiosi, ciò che rende Rilide unico nel suo genere è la capacità di dialogare in vari modi convincenti con la vittima, spingendo la stessa a rivelare alcuni dati sensibili.

In tal senso, il modus operandi, include anche l'intromissione in sistemi con autentificazione a due fattori (2FA), che il criminale informatico utilizza per accedere ad eventuali wallet di cripto e svuotarli nel giro di pochi minuti.

Le estensioni browser fake, dunque, stanno evolvendo e la prudenza non è più sufficiente per evitare il peggio. Sfruttare strumenti come NordVPN, in tal senso, può offrire senza dubbi maggiori garanzie.

La celebre VPN, infatti, offre per Windows e macOS uno strumento specifico che va oltre alle classiche funzioni delle Virtual Private Network. Stiamo parlando di Threat Protection, capace di bloccare annunci e siti Web potenzialmente dannosi.

Questo vantaggio è uno dei tanti collegati al celebre provider. Stiamo infatti parlando di un servizio che protegge la connessione rispetto a sguardi indiscreti e, allo stesso tempo, ha un impatto minimo a livello di prestazioni.

A rendere ancora più interessante NordVPN vi è poi l'attuale promozione.

Grazie al 51% di sconto sulla sottoscrizione standard, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN per appena 3,99 euro al mese.

