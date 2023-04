Attacco ransomware alla polizia di New York, investigatori nel caos

Negli ultimi mesi gli attacchi ransomware sono aumentati di frequenza, andando a colpire in maniera indiscriminata aziende, comuni cittadini ma anche istituzioni.

Secondo quanto riportato dalla NBC, il dipartimento di polizia della contea di Camden, a New York, ha subito un attacco di questo che ha bloccato molti file investigativi molto importanti, di fatto fermando numerose indagini.

A quanto pare, una distrazione o la mancata attuazione di strategie difensive adeguate, ha messo in ginocchio la centrale locale di polizia che, nonostante possa contare sul lavoro di tecnici, sembra essere in forte difficoltà.

Pur avendo confermato l'intrusione, la stessa polizia ha comunque confermato come il numero telefonico per le emergenze e altri servizi essenziali non sono in alcun modo influenzati da questo problema.

La polizia di New York sotto attacco ransomware: come evitare casi simili?

Se un ransomware è in grado di causare il caos in una centrale di polizia, è facile pensare quanto possa essere pericoloso per un qualunque cittadino.

Proprio per questo motivo, al di là dell'adozione di antivirus e altri strumenti di difesa, è consigliabile ritagliarsi uno spazio sicuro sul Web attraverso la tecnologia cloud.

La piattaforma in questione lavora proteggendo i file in una sorta di "cassaforte virtuale", protetta da crittografia end-to-end a conoscenza zero. Ciò significa che, di fatto, neanche NordLocker è in grado di sapere quali sono i file che custodisci nel tuo spazio privato.

Non solo: a dispetto dell'elevato tasso di sicurezza, la piattaforma offre la possibilità di accedere al proprio spazio cloud da qualunque luogo al mondo, grazie all'accesso sicuro legato al client proposto da NordLocker.

Infine, è bene tenere conto come l'attuale promozione rende ancora più interessante il servizio.

Il piano Business, con 500 TB di spazio disponibile, è infatti disponibile con uno sconto del 30%.

Ciò si traduce in tutta la protezione di NordLocker per appena 8,99 euro al mese.

