Attacchi ransomware LockBit in aumento: come evitare disastri

Secondo una ricerca condotta da NordLocker, il ransomware LockBit ha intensificato la sua attività online, con ben 101 attacchi registrati a febbraio.

Questo agente malevolo, presente online dall'inizio del 2019, ha dunque fatto registrare il suo mese di attività più intensa da quando lo stesso è stato scoperto.

Tenendo conto che, nel corso dei mesi precedenti, erano registrati una media intorno alla cinquantina di attacchi mensili, è possibile dedurre che i cybercriminali stiano premendo sull'acceleratore per diffondere LockBit.

Nonostante questo ransomware colpisca prevalentemente aziende americane, non sono rari i casi di attacco anche nel vecchio continente. Proprio per questo motivo, anche in Italia è consigliabile prevenire in maniera efficace questo tipo di pericolo.

Ransomware LockBit e i suoi numeri record: febbraio 2023 il mese con più attacchi

I ransomware sono un tipo di attacco infido, che prevede un vero e proprio "sequestro" di file e dati sensibili.

I cybercriminali che attuano campagne LockBit o simili, chiedono poi un vero e proprio riscatto, spesso in bitcoin o altre criptovalute.

Per contrastare efficacemente minacce di questo tipo, oltre a prudenza e adeguati antivirus, è necessario proteggere una copia dei file più preziosi in uno spazio cloud protetto.

In questo contesto, un servizio come NordLocker appare dunque ideale, offrendo all'utente una vera e propria cassaforte virtuale.

Questa è protetta attraverso una forma di crittografia avanzata, il cui è acceso è riservato esclusivamente al titolare dell'account. Anche la stessa piattaforma che offre questo servizio non può accedere in alcun modo ai dati conservati al suo interno.

Il tutto per garantire la massima sicurezza non solo rispetto agli attacchi informatici, ma anche per contrastare guasti tecnici o smarrimenti dei supporti di memoria fisici.

Tutto ciò considerando che, il piano Free, permette a chiunque di provare con mano le potenzialità di NordLocker (con 3 GB di spazio per l'archiviazione di file) senza spendere neanche un euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.