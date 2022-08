Attacchi Ransomware: come proteggere i nostri dati

Gli attacchi ransomware sono sempre più diffusi. La pratica di "prendere in ostaggio" file e dati sensibili non è più legata alle grandi aziende: gli hacker infatti, tendono a colpire anche gli utenti comuni, causando danni considerevoli.

Di fatto, questo tipo di minaccia va prendere il controllo del computer della vittima, impedendo allo stesso di interagire con i file. Per poter accedere nuovamente agli stessi, i criminali informatici chiedono dunque un riscatto.

Questa forma di attacco, spesso perpetrata attraverso tecniche di phishing, ha avuto una diffusione enorme negli ultimi anni, diventando un problema serio a livello di sicurezza digitale.

Al di là dei classici antivirus, per arginare questo fenomeno, è importante avere sempre delle copie dei dati più importanti su cloud. Questa tecnologia, tra le altre cose, aiuta anche a prevenire la perdita di file in caso di guasto hardware locale.

File sensibili a rischio hacker: come evitare la perdita di dati

NordLocker è un servizio che permette di conservare i propri file in un luogo sicuro, attraverso la tecnologia cloud, proteggendo gli stessi tramite crittografia.

I file conservati in questo spazio sono inaccessibili per chiunque, con tanto di backup e sincronizzazione annessa per averli sempre a disposizione. Che si tratti di un PDF di lavoro o del video HD di una vacanza, NordLocker offre un'ambiente sicuro in cui conservare i file.

Così come da prassi per la tecnologia cloud, i file conservati da questa piattaforma sono accessibili ovunque si trovi l'utente, sia via app che attraverso browser. La crittografia end-to-end, in qualunque condizione, offre i più moderni standard di sicurezza disponibile.

Stiamo parlando di un sistema di protezione facile da gestire, anche da parte di chi ha poca dimestichezza con il settore.

E i costi? La formula base, da 3 GB, è offerta gratis da NordLocker. Per ottenere il meglio dal servizio però è possibile affidarsi ai piani avanzati:

per 500 GB , con supporto prioritario, grazie al 35% di sconto è possibile pagare 3,09 euro al mese ;

, con supporto prioritario, grazie al è possibile pagare ; per 2 TB, con supporto prioritario, lo sconto è del 46% e il costo complessivo è di soli 7,59 euro al mese.

