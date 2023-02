Attacchi hacker, è record: come proteggere la tua famiglia

Gli attacchi hacker sono sempre di più. Lo dimostrano i dati di Check Point Research, la divisione della società di sicurezza informatica Check Point Software, che ha recentemente pubblicato i nuovi dati sul trend degli attacchi informatici avvenuti nel 2022. Secondo le stime, il numero è aumentato del 38% rispetto all'anno precedente: alla base ci sarebbero, però, gruppi hacker e ransomware più piccoli, che hanno intensificato il volume delle violazioni. Obiettivo principale dei criminali, con una media di 1.463 attacchi settimanali e un aumento del 74% rispetto al 2021, sono state le organizzazioni sanitarie.

Un trend che nel 2023 potrebbe accelerare ancora di più, soprattutto per via della diffusione sempre più vasta della tecnologia AI. Come proteggere, quindi, i propri familiari dalle insidie del web? Il team di NordPass ha elaborato una serie di utili consigli relativi alla sicurezza informatica di tutta la famiglia.

Sicurezza informatica e famiglia: un tema sottovalutato

Si tende a considerare la sicurezza informatica come un tema che non riguarda l'ambito familiare, sbagliando. Dal momento che Internet è una costante nella vita di tutti i giorni, i rischi informatici sono concreti e reali. Basti pensare a quanti dispositivi smart e connessi alla rete ci affidiamo ogni giorno per semplificarci la vita. Implementare misure di sicurezza in famiglia rappresenta un primo, fondamentale passo da compiere per assicurare una convivenza con Internet serena e al sicuro da rischi e attacchi di qualsiasi natura. Non sai da dove iniziare? Ecco alcuni consigli dal team di NordPass.

Il router wireless è il punto di accesso alla rete e rappresenta un possibile punto di attacco per i cybercriminali, per cui è fondamentale proteggerlo. Tra le prime azioni da compiere, dovresti modificare il nome e la password predefiniti;

predefiniti; Usa una VPN e assicurati che il tuo traffico Internet di casa sia crittogratato: è fondamentale per mantenere le tue attività online private e al sicuro da eventuali minacce;

e assicurati che il tuo traffico Internet di casa sia crittogratato: è fondamentale per mantenere le tue attività online private e al sicuro da eventuali minacce; Attiva il Parental Control per proteggere i tuoi figli da altre minacce digitali, come il cyberbullismo oppure contenuti pericolosi o inappropriati per la loro età;

per proteggere i tuoi figli da altre minacce digitali, come il cyberbullismo oppure contenuti pericolosi o inappropriati per la loro età; Attenzione al phishing , spesso veicolato da e-mail o messaggi fraudolenti inviati da cybercriminali con l'intento di ottenere informazioni sensibili dalle potenziali vittime;

, spesso veicolato da e-mail o messaggi fraudolenti inviati da cybercriminali con l'intento di ottenere informazioni sensibili dalle potenziali vittime; Non divulgare informazioni personali online . In particolare, è essenziale comunicare ai bambini, agli adolescenti e agli altri membri della famiglia i limiti di quello che può essere condiviso in rete;

. In particolare, è essenziale comunicare ai bambini, agli adolescenti e agli altri membri della famiglia i limiti di quello che può essere condiviso in rete; Utilizza un password manager. In un ambiente domestico, condividere certe password è normale - basti pensare a Netflix o Spotify. Tuttavia, la condivisione delle credenziali di accesso deve essere gestita con attenzione, dal momento che password deboli o troppo semplici sono spesso una delle cause principali delle violazioni di dati e account.

Scegli NordPass per proteggere la tua famiglia dai rischi informatici

Sei stanco di dimenticare le tue password o di preoccuparti per la sicurezza dei tuoi dati sensibili? NordPass è la soluzione che stai cercando: un password manager che offre un'esperienza sicura e soprattutto semplice per gestire tutte le tue password e le informazioni personali su più dispositivi. Non solo offre funzionalità avanzate come "Salute Password" per individuare le chiavi di accesso deboli, un generatore di password uniche e il "Data Breach Scanner" per proteggere la tua privacy, ma tutti i dati vengono archiviati all'interno del vault cifrato di NordPass utilizzando l'algoritmo XChaCha20 per garantire la massima sicurezza.

Per la tua famiglia, c'è il piano NordPass Family, in offerta a 2,79 euro al mese - pari al 53% di sconto - per i primi due anni. Il piano include sei account utente Premium, salvataggio e compilazione credenziali automatici, memorizzazione sicura di password e carte di credito e analisi web per la ricerca di violazioni. Un'ottima occasione per garantire il massimo della sicurezza informatica per tutti i tuoi familiari, risparmiando.

