AtlasVPN si rinnova: con la nuova offerta bastano 1,92 euro al mese per una connessione sicura

AtlasVPN si rinnova e mette ora a disposizione una nuova offerta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa e senza limitazioni. Il servizio è ora disponibile con un prezzo scontato dell'83%. Per accedere all'offerta è sufficiente scegliere il piano biennale della VPN che va a ridurre la spesa mensile fino ad appena 1,92 euro al mese. L'offerta, che include una Garanzia di rimborso a 30 giorni, prevede la fatturazione anticipata e può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN.

Bastano meno di 2 euro al mese per una nuova VPN: ecco l'offerta di AtlasVPN

AtlasVPN è una delle migliori VPN sul mercato. Il servizio propone una connessione protetta dalla crittografia AES a 256 bit e con la possibilità di individuare e bloccare in automatico i malware e altre potenziali minacce. C'è poi una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente che potrà beneficiare della massima privacy.

Da notare, inoltre, che con AtlasVPN è possibile utilizzare la VPN senza limiti: la connessione non prevede limitazioni di traffico dati, tempo di connessione o velocità. In più, inoltre, è possibile accedere alla VPN con un numero illimitato di dispositivi e su tutti i principali sistemi operativi, grazie alle app del servizio.

AtlasVPN è ideale anche per aggirare i blocchi geografici all'accesso a servizi web di vario tipo, come le piattaforme di streaming o Chat GPT, bloccato in Italia. La VPN può contare, infatti, su un network di centinaia di server dislocati in tutto il mondo. L'utente può scegliere liberamente quale utilizzare per accedere ad Internet in sicurezza.

Con l'offerta in corso, AtalsVPN costa ora 1,92 euro al mese. Per ottenere lo sconto dell'83% rispetto al piano mensile è sufficiente scegliere il piano biennale di AtlasVPN con una spesa di circa 46 euro. L'offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

