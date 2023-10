AtlasVPN: offerta weekend imperdibile (85% di sconto + 3 mesi gratis)

Nelle ultime ore AtlasVPN ha lanciato una nuova offerta speciale per il weekend appena iniziato: 85% di sconto per il piano di 2 anni, con 3 mesi aggiuntivi in regalo. L'ultima promozione fa crollare il prezzo del piano biennale a soli 1,71 euro al mese, per una spesa complessiva nell'arco di 24 mesi di appena 46 euro anziché 302,94 euro.

AtlasVPN in super offerta questo weekend a 1,71 euro al mese per 2 anni

Il servizio AtlasVPN è annoverato tra le VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo oggi disponibili. Nonostante infatti il prezzo da pagare sia di gran lunga inferiore rispetto a quello di tante altre VPN concorrenti, offre ugualmente una velocità di connessione ideale per lunghe sessioni di gaming e streaming in alta definizione, oltre a una crittografia di livello militare e l'utilizzo su un numero illimitato di dispositivi.

Velocità al potere dunque, ma anche tanta sicurezza, due elementi imprescindibili per qualsiasi servizio VPN che vuole considerarsi come tale. Ecco perché negli ultimi tempi AtlasVPN si è fatta largo nel mercato italiano, fino a pochi anni fa dominato dai soliti nomi, offrendo una scelta più conveniente e da subito molto apprezzata.

Uno dei suoi principali punti di forza è l'utilizzo dei server MultiHop, grazie ai quali gli utenti si connettono tramite due server VPN aggiungendo non solo un ulteriore livello di sicurezza ma anche migliorando la velocità di connessione.

Approfitta ora dell'ultima offerta di AtlasVPN per beneficiare dello sconto dell'85% e ottenere 3 mesi di servizio extra in regalo. Tutto questo usufruendo della garanzia di rimborso fino a un massimo di 30 giorni.

