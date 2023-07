AtlasVPN offerta imperdibile: sconto dell'85% e tre mesi in omaggio

AtlasVPN, un servizio che offre un ottimo rapporto qualità prezzo, è nuovamente disponibile in sconto dell'85%. Un'occasione da non lasciarsi scappare per navigare in anonimato e ad alta velocità anche durante le vacanze, grazie a server ottimizzati per lo streaming ad alta risoluzione.

AtlasVPN: uno sconto da non perdere

Acquistando AtlasVPN a soli 2,71€ al mese è possibile avere un abbonamento per 2 anni, con ulteriori 3 mesi aggiuntivi in omaggio. È possibile utilizzarla in un numero illimitato di dispositivi ed è compatibile con gli ecosistemi più diffusi (Windows, MacOS, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV).

Grazie a dei server pensati per aumentare le prestazioni nella fruizione dei contenuti multimediali, è possibile guardare video in streaming, anche ad alta risoluzione, senza rallentamenti o fenomeni di buffer. Atlas riduce al minimo possibili problemi alla rete, assicurando sempre le prestazioni massime. Per questo motivo, la larghezza di banda non ha alcun limite, consentendo un elevata velocità nonostante l'uso di tecnologie per la cifratura dei dati per mantenere privata la navigazione.

AtlasVPN implementa cifrature AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, accompagnate dai tunnel realizzati da WireGuard. Il blocco malware integrato consente inoltre di evitare siti che diffondono contenuti malevoli, aumentando la sicurezza della navigazione. Un servizio di rilevamento delle violazioni setaccia internet per avvertirvi se una delle vostre informazioni è stata compromessa.

La connessione con Atlas è veramente rapida, basterà cliccare sul tasto "Connetti" e il servizio selezionerà per voi il server più adatto in base alla velocità, alla distanza, alla latenza e alla posizione della vostra rete.

Presente con oltre 1000 server in tutto il mondo, AtlasVPN consente di avere il pieno controllo di tutto e di condividere in totale sicurezza file con altri utenti attraverso il P2P, senza alcuna restrizione.

Approfittate ora dell'offerta e abbonatevi ad Atlas, il piano è rimborsabile entro 30 giorni dall'acqusto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.